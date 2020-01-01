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< Güncel Çelik Haberleri

He Wenbo: Çin’de kapasite fazlası yok, mevcut kapasite gelecekteki talebi karşılamaya yeter

Wenbo, çelik üreticilerinin, çelik sektörünün geleceğine yönelik körü körüne iyimser beklentilere girip kapasitesini artırmaya ...

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