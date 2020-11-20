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HBIS, Laoting’in 2 No’lu yüksek fırınını faaliyete başlattı

Cuma, 20 Kasım 2020 17:21:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Hebei Iron and Steel Group’un bağlı kuruluşu HBIS Company Limited, Laoting Iron and Steel Co., Ltd şirketinin 2.922 metreküplük 2 No’lu yüksek fırınını 17 Kasım’da faaliyete soktuğunu açıkladı. Eylül ayının başında, Laoting Iron and Steel’in 2.922 metreküplük 1 No’lu yüksek fırını faaliyete sokulmuştu ve fırın şu anda pilot üretim aşamasında. Şirketin 2.922 metreküplük3 No’lu yüksek fırını ise Aralık ayının sonunda faaliyete başlatılacak. Latoing’in tesisinde bulunan 2.922 metreküp kapasiteli üç fırın, yıllık toplamda 7,32 milyon mt kapasiteye sahip.

HBIS’ın Nisan ayında devralarak tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Hegang Laoting’in, yıllık 7,32 milyon mt pik demir, 7,47 milyon mt ham çelik ve 7,1 milyon mt nihai mamul kapasitesine sahip olması planlanıyor. Söz konusu birimler, Tangshan’ın kapasitelerin yerinin değiştirilmesi planı kapsamında yeni inşa edildi.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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