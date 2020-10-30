HBIS Company’nin net kârı Ocak-Eylül döneminde %34,79 düştü
Cuma, 30 Ekim 2020 12:30:48 (GMT+3)
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Şanghay
Önemli Çinli çelik üreticisi Hebei Iron and Steel Group’un bağlı kuruluşu HBIS Company Limited, bu yılın ilk üç çeyreğinde yıllık %14,4 düşüşle 80,71 milyar RMB (12 milyar $) faaliyet geliri ve yıllık %34,79 düşüşle 1,16 milyar RMB (170 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.
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