Hangzhou Steel’in net kârı ilk yarıda %159,24 artış kaydetti

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 12:11:05 (GMT+3) | Şanghay



Zhejiang eyaleti merkezli, Çinli çelik üreticisi Hangzhou Steel Co., Ltd.’nin faaliyet kârının bu yılın ilk yarısında yıllık %89,79 artışla 25,47 milyar RMB (3,9 milyar $) olduğu; net kârının ise yıllık %159,24 artışla 985,5 milyon RMB (152 milyon $) seviyesinde yer aldığı duyuruldu.

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