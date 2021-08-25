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Hangzhou Steel’in net kârı ilk yarıda %159,24 artış kaydetti

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 12:11:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Zhejiang eyaleti merkezli, Çinli çelik üreticisi Hangzhou Steel Co., Ltd.’nin faaliyet kârının bu yılın ilk yarısında yıllık %89,79 artışla 25,47 milyar RMB (3,9 milyar $) olduğu; net kârının ise yıllık %159,24 artışla 985,5 milyon RMB (152 milyon $) seviyesinde yer aldığı duyuruldu.


Etiketler: Çin  mali sonuçlar  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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