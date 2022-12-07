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< Güncel Çelik Haberleri

Handan ikinci seviye acil kirlilikle müdahale önlemlerini devreye aldı

Çarşamba, 07 Aralık 2022 12:09:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Hebei eyaletinde yer alan Handan kentinde yetkililer çevre kirliliğini azaltmak amacıyla dün sabah saat sekizden itibaren ikinci seviye acil durum müdahale önlemlerini devreye almaya karar verdi.

Bu kapsamda sanayi kuruluşlarının lojistik faaliyetler (ulaşım hariç) ile emtia, hammadde ve ürün nakliyesinde ağır kamyon (gazlı olanlar dahil) kullanımı yasaklandı.

Bu yasağın çelik ile hammadde tedarikini sınırlandıracağı ve Çin iç piyasasında süregelen fiyat artışını destekleyeceği düşünülüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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