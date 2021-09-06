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Handan Eylül-Ekim döneminde yerel sanayi kuruluşlarına yönelik üretim kısıtlamalarını sıkılaştıracak

Pazartesi, 06 Eylül 2021 16:19:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’e bağlı Hebei eyaletinde yer alan ve Tangshan’dan sonra en büyük ikinci çelik üretim merkezi olan Handan, hava kalitesini artırmak amacıyla Eylül-Ekim döneminde, çelik üreticileri dahil olmak üzere yerel sanayi kuruluşlarının üretimlerine uygulayacağı kontrolü sıkılaştıracağını duyurdu.

Buna göre, çelik sektörüne yönelik üretim kısıtlama oranı, Temmuz ve Ağustos aylarında kaydedilene kıyasla 4,4 puan daha fazla olacak. Ayrıca, bu yılın sonuna kadar, 1.000 m3’ten küçük 20 yüksek fırın ve 100 mt’dan küçük 20 konvertör kademeli bir şekilde kapatılacak. Eylül ayının sonuna kadar, hedeflenen kapasitenin %50’si ve ısıtma sezonu öncesinde de %70’i kapatılacak.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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