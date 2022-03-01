Handan 21 Şubat-31 Mart tarihlerine yönelik üretim kontrol planını yayımladı

Salı, 01 Mart 2022 16:05:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Hebei eyaletinde yer alan ve en büyük ikinci çelik üretim merkezi olan Handan hava kalitesini artırmak amacıyla 21 Şubat-31 Mart tarihleri arasında başlıca sanayi sektörlerinde uygulanacak üretim kontrol planını yayımladı.

Buna göre, 21 Şubat-14 Mart tarihleri arasında 2021-2022 ısıtma sezonunda çelik üretimi planı uygulanacak. 15-31 Mart tarihleri arasında ise A sınıfı olarak derecelendirilen ve çok düşük karbon salımlı üretime geçişlerini tamamlamış olan çelik işletmeleri kendi karbon salımı azaltma önlemlerini alabilecek. B sınıfı olarak derecelendirilen çelik işletmeleri üretimlerini %30, C sınıfı olarak derecelendirilenler %35 ve D sınıfı olarak derecelendirilenler ise %50 düşürecek. Ayrıca yeni işletmeler C sınıfı olarak derecelendirilen işletmelere yönelik belirlenen önlemleri hayata geçirecek.