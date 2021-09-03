Handan 2017-2021 yılları arasında çelik üretim kapasitesini 8,09 milyon mt azalttı

Cuma, 03 Eylül 2021 14:08:58 (GMT+3) | Şanghay



Hebei eyaletine bağlı Handan Belediyesi, 2017-2021 yılları arasında, çelik üretim kapasitesini 8,09 milyon mt, izabe kapasitesini 8,86 milyon mt, kömür üretimini 8,77 milyon mt ve kok üretimini ise 7,29 milyon mt azaltarak Handan’daki yüksek kaliteli kalkınmaya katkı sağladığını duyurdu.

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