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Handan 1-7 Kasım tarihleri arasında üretim kısıtlamalarını sıkılaştıracak

Çarşamba, 03 Kasım 2021 17:10:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’e bağlı Hebei eyaletinde yer alan ve en büyük ikinci çelik üretim merkezi olan Handan, 1-7 Kasım tarihleri arasında, üretim kısıtlamalarını sıkılaştıracağını duyurdu.

Hükümetin, ham çelik üretimini, 2020 yılında kaydedilen seviyede tutma hedefi doğrultusunda, Eylül ve Ekim aylarında uygulanan kısıtlamaların ardından bu ay da hava kirliliğini azaltmak amacıyla benzer bir karar alındı.

Söz konusu tarihler arasında, Handan’da izabe kapasitesi 89.800 mt azalacak. Başlıca çelik levha, sıcak sac ve filmaşin üretim merkezi olan şehirde, çelik levha ile sıcak sac üretiminin kısıtlamadan daha fazla etkilenebileceği söyleniyor.


Etiketler: Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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