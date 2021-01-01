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Handan 1 Ocak-15 Mart tarihleri arasında ham çelik üretimini %30 azaltacak

Buna göre, Handan’da yer alan çelik üreticileri, 1 Ocak-15 Mart tarihleri arasında ham çelik üretimini %30 azaltacak. Yüksek ...

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