﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Habaş’tan Dilovası’nda otomobil yatırımı

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 10:58:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete’de açıklanan Mart 2022’ye ait teşvik belgesi alan şirketler listesine göre İzmir, Aliağa’da faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş toplam 3,78 milyar TL yatırımla Dilovası’nda yıllık 4 bin hibrit otomobil ve yıllık 5.500 otomobil üretim kapasitesine sahip yeni bir yatırım yapacak.

Toplam yatırımın 162,59 milyon TL’sinin ithal makine ve teçhizat alımına ayrılması planlanıyor. Ayrıca yatırım kapsamında 500 kişi istihdam edilecek. Teşvik belgesi ile birlikte Habaş’a faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi, %80 vergi indirimi ve %40 yatırıma katkı oranı destekleri sağlanacak. 

Mart ayı için açıklanan toplam 971 teşvik belgesinin yatırım tutarı ise 40.69 milyar TL civarında yer alıyor. Tüm bu yatırımlarla birlikte 27.201 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

 


Etiketler: Avrupa otomotiv yatırım 

Benzer haberler

17 Ağu

Voestalpine Kuzey Amerika’daki yatırımlarını artırıyor
20 Mar

ArcelorMittal Almanya’daki tesislere 2015 yılında 88 milyon € yatırım yapacak
16 Oca

Türkiye’nin yeni araç kayıtları kasımda %6 arttı
07 Nis

ERDEMİR Grubu’ndan otomotiv atılımı
16 May

Fransa’da imalat sektörüne yönelik yatırımlar 2012 yılında %7 arttı
15 Şub

300 milyon TL’lik otomotiv yatırımlarına beşinci bölge teşviki
28 Ağu

Fransız motorlu araç sektöründe yatırımlar 2012 yılında %27 artacak
24 Ağu

Voestalpine ABD’de 62,3 milyon $ değerinde çelik tesisi kuracak
21 Haz

Gestamp Automacion, Guangdong’da otomobil sacı tesisi kuracak
26 Oca

Alman çelik üreticisi tesisini genişletmek için ekipman siparişi verdi