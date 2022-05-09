Habaş’tan Dilovası’nda otomobil yatırımı

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 10:58:44 (GMT+3) | İstanbul

Resmi Gazete’de açıklanan Mart 2022’ye ait teşvik belgesi alan şirketler listesine göre İzmir, Aliağa’da faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş toplam 3,78 milyar TL yatırımla Dilovası’nda yıllık 4 bin hibrit otomobil ve yıllık 5.500 otomobil üretim kapasitesine sahip yeni bir yatırım yapacak.

Toplam yatırımın 162,59 milyon TL’sinin ithal makine ve teçhizat alımına ayrılması planlanıyor. Ayrıca yatırım kapsamında 500 kişi istihdam edilecek. Teşvik belgesi ile birlikte Habaş’a faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi, %80 vergi indirimi ve %40 yatırıma katkı oranı destekleri sağlanacak.

Mart ayı için açıklanan toplam 971 teşvik belgesinin yatırım tutarı ise 40.69 milyar TL civarında yer alıyor. Tüm bu yatırımlarla birlikte 27.201 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.