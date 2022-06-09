H2 Green Steel yeşil çelik üretimi için yenilenebilir elektrik tedarik anlaşması imzaladı

Perşembe, 09 Haziran 2022 14:57:51 (GMT+3) | İstanbul

İsveç merkezli H2 Green Steel, Norveç merkezli hidroelektrik şirketi Statkraft ile 2026-2032 döneminde Statkraft’ın İsveç’in kuzeyinde bulunan hidroelektrik santrallerinde üretilecek yenilenebilir elektriğin tedarikini güvence altına almak için uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

H2 Green Steel ilk aşamada yılda 2,5 milyon mt yeşil çelik üretecek ve Avrupalı ​​müşterilere yeşil çelik tedarik etmek için büyük miktarda yenilenebilir elektriğe ihtiyacı var. Anlaşmaya göre Statkraft yedi yıl boyunca H2 Green Steel’e toplam saatte 14 terawatt olmak üzere yılda saatte 2 terawatt yenilenebilir elektrik tedarik edecek.

H2 Green Steel'in satın alma sorumlusu Luisa Orre, “Bu anlaşma yenilenebilir elektrik portföyümüzü oluşturmak için önemli bir adım ve rekabetçi fiyatlarla yenilenebilir elektrik tedarik edebilen şirketlerle ortak olmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.