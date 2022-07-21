H2 Green Steel yeşil çelik çözümleri için Hitachi Energy ile iş birliği yapıyor

Perşembe, 21 Temmuz 2022 13:43:41 (GMT+3) | İstanbul

İsveç merkezli H2 Green Steel enerji çözümleri ve yeşil çelik üretimi için İsviçre merkezli Hitachi Energy ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre Hitachi, H2 Green Steel’e öz sermaye yatırımı yapmasının yanı sıra, çelik üretiminde kullanılmak üzere ve elektrolizör tesislerine enerji sağlamak amacıyla elektrik altyapısını inşa etmek ve iyileştirmek için ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri tedarik edecek. H2 Green Steel’in ürettiği yeşil çelik de Hitachi’nin ürünlerinin imalatında kullanılacak.