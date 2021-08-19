Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %55,7 arttı

Perşembe, 19 Ağustos 2021 13:51:19 (GMT+3) | İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Gürcistan’ın Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,11 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %65,7 artışla 189,91 milyon $ ihracat ve yıllık %25,7 artışla 917,36 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %55,7 artışla 27.850 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %133,8 artışla 14,25 milyon $ oldu.