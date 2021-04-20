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Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Mart döneminde %58,4 arttı

Salı, 20 Nisan 2021 13:51:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Gürcistan’ın Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 419 milyon $ olurken, bu ticareti yıllık %40,1 artışla 75,63 milyon $ ihracat ve yıllık %1,9 düşüşle 343,33 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın üçüncü sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %58,4 artışla 15.824 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %106,7 artışla 7,67 milyon $ oldu.


Etiketler: yarı ürünler  Gürcistan  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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