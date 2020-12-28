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Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Kasım döneminde %58,2 düştü

Pazartesi, 28 Aralık 2020 16:48:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Gürcistan’ın başlıca ticaret ortağı olan Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,43 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %7,1 düşüşle 171,42 milyon $ ihracat ve yıllık %13,4 düşüşle 1,26 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Bu yılın ilk 11 ayında, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın ikinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %58,2 düşüşle 30.419 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %59,5 düşüşle 11,10 milyon $ oldu.


Etiketler: Gürcistan  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  yarı ürünler  |  benzer haberler »


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