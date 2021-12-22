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Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Kasım döneminde %41,7 arttı

Çarşamba, 22 Aralık 2021 10:47:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Gürcistan’ın Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,89 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %70,1 artışla 291,60 milyon $ ihracat ve yıllık %27,5 artışla 1,60 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %41,7 artışla 43.108 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %112,7 artışla 23,61 milyon $ oldu.


Etiketler: yarı ürünler  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  Gürcistan  |  benzer haberler »


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