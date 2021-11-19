Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Ekim döneminde %42,6 arttı

Cuma, 19 Kasım 2021 11:33:36 (GMT+3) | İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Gürcistan’ın Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,67 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %66,4 artışla 260,09 milyon $ ihracat ve yıllık %25,3 artışla 1,42 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %42,6 artışla 37.742 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %112,1 artışla 20,34 milyon $ oldu.