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Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %140,5 arttı

Salı, 19 Ekim 2021 12:33:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Gürcistan’ın Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,48 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %63,4 artışla 233,29 milyon $ ihracat ve yıllık %27 artışla 1,25 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %62,1 artışla 36.386 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %140,5 artışla 19,51 milyon $ oldu. Eylül ayında Gürcistan Türkiye’ye yarı mamul ihracatı gerçekleştirmedi.


Etiketler: Gürcistan  yarı ürünler  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  |  benzer haberler »


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