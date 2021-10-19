Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %140,5 arttı

Salı, 19 Ekim 2021 12:33:25 (GMT+3) | İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Gürcistan’ın Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,48 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %63,4 artışla 233,29 milyon $ ihracat ve yıllık %27 artışla 1,25 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %62,1 artışla 36.386 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %140,5 artışla 19,51 milyon $ oldu. Eylül ayında Gürcistan Türkiye’ye yarı mamul ihracatı gerçekleştirmedi.