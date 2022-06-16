Güney Koreli kamyon şoförlerinin grevi ve buna bağlı tedarik zinciri aksaklıkları sona erdi

Perşembe, 16 Haziran 2022 13:39:11 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’nun açıklamasına göre, Güney Koreli kamyon şoförlerinin 7 Haziran tarihinde hükümetin yükselen yakıt fiyatlarına ve hayat pahalılığına karşı önlemler alarak maaşları buna göre düzenlemesi için başlattığı grev 14 Haziran tarihinde sona erdi. Şoförler Çarşamba günü itibarıyla işe dönmeye başladı ve tedarik zinciri ile kara yolu taşımacılığında grev kaynaklı oluşan aksaklıklar sona erdi. Ancak küresel tedarik zincirinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri ve artan enerji maliyetleri nedeniyle yaşanan sıkıntılar devam ediyor.

Sendikalar ve Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı kamyon şoförleri için asgari ücret ve daha güvenli çalışma koşullarını garanti altına alan Güvenli Kamyon Taşımacılığı Navlun Oranları Sisteminin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Asgari ücret, sürücülerin araç maliyetlerini karşılayabilmesini garanti altına alıyor ve artan yakıt maliyetlerini telafi edecek şekilde düzenleniyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere grevden kaynaklanan lojistik aksaklıklar nedeniyle, Hyundai Steel’in 9.000 mt ve POSCO’nun 20.000 mt’luk ürünü dahil olmak üzere Güney Koreli üreticilerin sevkiyatları iptal edilmişti. POSCO sevk edilmeyen ürünlerini depolamak için yeterli alana sahip olmaması nedeniyle üretimi askıya aldı.