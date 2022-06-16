﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Güney Koreli kamyon şoförlerinin grevi ve buna bağlı tedarik zinciri aksaklıkları sona erdi

Perşembe, 16 Haziran 2022 13:39:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’nun açıklamasına göre, Güney Koreli kamyon şoförlerinin 7 Haziran tarihinde hükümetin yükselen yakıt fiyatlarına ve hayat pahalılığına karşı önlemler alarak maaşları buna göre düzenlemesi için başlattığı grev 14 Haziran tarihinde sona erdi. Şoförler Çarşamba günü itibarıyla işe dönmeye başladı ve tedarik zinciri ile kara yolu taşımacılığında grev kaynaklı oluşan aksaklıklar sona erdi. Ancak küresel tedarik zincirinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri ve artan enerji maliyetleri nedeniyle yaşanan sıkıntılar devam ediyor.

Sendikalar ve Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı kamyon şoförleri için asgari ücret ve daha güvenli çalışma koşullarını garanti altına alan Güvenli Kamyon Taşımacılığı Navlun Oranları Sisteminin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Asgari ücret, sürücülerin araç maliyetlerini karşılayabilmesini garanti altına alıyor ve artan yakıt maliyetlerini telafi edecek şekilde düzenleniyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere grevden kaynaklanan lojistik aksaklıklar nedeniyle, Hyundai Steel’in 9.000 mt ve POSCO’nun 20.000 mt’luk ürünü dahil olmak üzere Güney Koreli üreticilerin sevkiyatları iptal edilmişti. POSCO sevk edilmeyen ürünlerini depolamak için yeterli alana sahip olmaması nedeniyle üretimi askıya aldı.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya 

Benzer Haber ve Analizler

Hyundai Steel elektrikli araçlar için yüksek kaliteli alaşımlı çelik geliştirdi

15 Haz | Çelik Haberler

POSCO Gwangyang'da 4 No’lu yüksek fırınını devreye alırken, grev sebebiyle bazı tesislerinde üretime ara verdi

13 Haz | Çelik Haberler

Güney Kore’de yeni araç kayıtları Ocak-Mayıs döneminde %10,9 düştü

10 Haz | Çelik Haberler

Hyundai Steel Japonya çıkışlı hurdaya yönelik karşı tekliflerini sertçe düşürdü

09 Haz | Hurda ve Hammadde

Güney Koreli kamyon şoförlerinin grevi Hyundai ve POSCO’nun sevkiyatlarını etkiledi

08 Haz | Çelik Haberler

Güney Koreli üreticilerin Japonya çıkışlı hurda için teklifleri değişmedi, Vietnam’da fiyatlar düştü

03 Haz | Hurda ve Hammadde

Hyundai Steel Hy-Cube adında yeni bir karbonsuz çelik üretim sistemi inşa edecek

27 May | Çelik Haberler

Hyundai hurda ithalatına geri döndü, Japonya çıkışlı hurdaya yönelik karşı teklifleri keskince düştü

26 May | Hurda ve Hammadde

POSCO sıvılaştırılmış doğal gaz depolama tanklarında kullanılacak yüksek manganlı çelik için onay aldı

26 May | Çelik Haberler

Hyundai Steel karbonsuz üretim için mutabakat anlaşması imzaladı

26 May | Çelik Haberler