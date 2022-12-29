Güney Kore Nisan-Kasım döneminde Hindistan’a nihai mamul ihracatı yapan başlıca ülke konumunu korudu

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Güney Kore 2022-2023 mali yılının Nisan-Kasım döneminde yıllık %16 artışla 1,5 milyon mt sevkiyat gerçekleştirerek Hindistan’a nihai mamul ihracatı yapan başlıca ülke konumunu korudu.
Söz konusu dönemde Rusya’nın Hindistan’a çelik ihracatı yıllık %468 artışla 218.000 mt seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde toplam nihai mamul ithalatı yıllık %23 artışla 3,75 milyon mt seviyesine yükseldi.
Toplam ithalatın %33’ünü 1,22 milyon mt ile sıcak rulo sac oluşturdu.