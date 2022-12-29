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Güney Kore Nisan-Kasım döneminde Hindistan’a nihai mamul ihracatı yapan başlıca ülke konumunu korudu

Perşembe, 29 Aralık 2022 09:52:31 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Güney Kore 2022-2023 mali yılının Nisan-Kasım döneminde yıllık %16 artışla 1,5 milyon mt sevkiyat gerçekleştirerek Hindistan’a nihai mamul ihracatı yapan başlıca ülke konumunu korudu.

Söz konusu dönemde Rusya’nın Hindistan’a çelik ihracatı yıllık %468 artışla 218.000 mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde toplam nihai mamul ithalatı yıllık %23 artışla 3,75 milyon mt seviyesine yükseldi.

Toplam ithalatın %33’ünü 1,22 milyon mt ile sıcak rulo sac oluşturdu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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