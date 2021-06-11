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Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Nisan ayında %337,9 arttı

Cuma, 11 Haziran 2021 10:30:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Nisan ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %87,9 artış gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %163 artış kaydedildi. Nisan ayında demir çelik üretimi yıllık %337,9, yapısal metal üretimi ise yıllık %493,9 arttı. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Nisan ayında %0,1 ve yapısal metal ürünleri üretimi %3,9 düşüş gösterdi. 

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %5,7 artışla 12,15 milyar ZAR (898,15 milyon $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Güney Afrika  G. Afrika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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