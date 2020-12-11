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Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Ekim ayında 21,6 düştü

Cuma, 11 Aralık 2020 12:32:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ekim ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %3,4 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %5 düşüş kaydedildi. Ekim ayında demir çelik üretimi %21,6 düşerken, yapısal metal üretimi yıllık %7,5 geriledi. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Ekim ayında %7,8 ve yapısal metal ürünleri üretimi ise %2,3 artış gösterdi. 

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %2 düşüşle 8,60 milyar ZAR (598,35 milyon $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  G. Afrika  Güney Afrika  |  benzer haberler »


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