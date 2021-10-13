Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Ağustos ayında %21,9 arttı

Çarşamba, 13 Ekim 2021 09:36:16 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %1,8 artış gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %7,6 artış kaydedildi. Ağustos ayında demir çelik üretimi yıllık %21,9, yapısal metal üretimi ise yıllık %3,3 arttı. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Ağustos ayında %6,2 düşüş kaydetti ve yapısal metal ürünleri üretimi %3,5 artış gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %7,4 artışla 12,63 milyar ZAR (846,40 milyon $) seviyesinde yer aldı.