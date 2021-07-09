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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Mayıs döneminde %34 arttı

Cuma, 09 Temmuz 2021 17:16:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Nisan ayına göre %0,7 düşüşle 12,83 milyar ZAR (899,98 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %34 artışla 62,72 milyar ZAR (4,39 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Mayıs ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %13,4 artışla 7,29 milyar ZAR (511,64 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk beş ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %35,8 artışla 32,54 milyar ZAR (2,28 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Güney Afrika  G. Afrika  |  benzer haberler »


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