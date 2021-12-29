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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %35,5 arttı

Çarşamba, 29 Aralık 2021 10:09:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Kasım ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Ekim ayına göre %19,4 artışla 18,71 milyar ZAR (1,18 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %35,5 artışla 153,60 milyar ZAR (9,73 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Kasım ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %6,4 düşüşle 7,70 milyar ZAR (487,74 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk 11 ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %43,8 artışla 76,31 milyar ZAR (4,83 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: G. Afrika  Güney Afrika  |  benzer haberler »


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