Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %35,5 arttı

Çarşamba, 29 Aralık 2021 10:09:53 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Kasım ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Ekim ayına göre %19,4 artışla 18,71 milyar ZAR (1,18 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %35,5 artışla 153,60 milyar ZAR (9,73 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Kasım ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %6,4 düşüşle 7,70 milyar ZAR (487,74 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk 11 ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %43,8 artışla 76,31 milyar ZAR (4,83 milyar $) seviyesinde yer aldı.