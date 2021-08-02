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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Haziran döneminde %32,8 arttı

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 10:31:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Mayıs ayına göre %8,8 artışla 13,96 milyar ZAR (957,96 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %32,8 artışla 76,76 milyar ZAR (5,26 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Haziran ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %6,3 artışla 7,75 milyar ZAR (531,32 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk altı ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %46,5 artışla 40,28 milyar ZAR (2,76 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Güney Afrika  G. Afrika  |  benzer haberler »


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