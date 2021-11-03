Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %34,1 arttı

Çarşamba, 03 Kasım 2021 10:57:43 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Ağustos ayına göre %2,1 düşüşle 14,99 milyar ZAR (973,33 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %34,1 artışla 119,49 milyar ZAR (7,75 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Eylül ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %4,2 artışla 7,21 milyar ZAR (467,70 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk dokuz ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %47,9 artışla 60,42 milyar ZAR (3,92 milyar $) seviyesinde yer aldı.