﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %34,1 arttı

Çarşamba, 03 Kasım 2021 10:57:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Ağustos ayına göre %2,1 düşüşle 14,99 milyar ZAR (973,33 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %34,1 artışla 119,49 milyar ZAR (7,75 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Eylül ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %4,2 artışla 7,21 milyar ZAR (467,70 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk dokuz ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %47,9 artışla 60,42 milyar ZAR (3,92 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Güney Afrika  G. Afrika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02 Kas

UK Steel: İngiltere’nin rekabet edebilmesi için 232. Madde önlemlerinden muaf tutulması gerekiyor
28 Eki

Türkiye’nin hurda ithalatı Eylül ayında aylık %21,5 düştü
28 Eki

Fortescue demir cevheri sevkiyatlarını Eylül çeyreğinde %3 artırarak ilk çeyrek rekoru kırdı
13 Eki

Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Ağustos ayında %21,9 arttı
12 Eki

Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Ağustos’ta aylık %13,5 düştü