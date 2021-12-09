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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %32,7 arttı

Perşembe, 09 Aralık 2021 10:04:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Eylül ayına göre %4,4 artışla 15,66 milyar ZAR (995,20 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %32,7 artışla 135,15 milyar ZAR (8,59 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Ekim ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %14,1 artışla 8,23 milyar ZAR (522,98 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk 10 ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %47,4 artışla 68,65 milyar ZAR (4,36 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Güney Afrika  G. Afrika  |  benzer haberler »


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