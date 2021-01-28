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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %13,7 düştü

Perşembe, 28 Ocak 2021 14:41:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Ekim ayına göre %8,7 düşüşle 11,63 milyar ZAR (764,92 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %13,7 düşüşle 113,47 milyar ZAR (7,45 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Kasım ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %13,4 artışla 6,49 milyar ZAR (427,08 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk 11 ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %10,8 düşüşle 53,07 milyar ZAR (3,48 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  G. Afrika  Güney Afrika  |  benzer haberler »


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