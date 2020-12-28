Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %14 düştü

Pazartesi, 28 Aralık 2020 15:08:35 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Eylül ayına göre %24,1 artışla 13,60 milyar ZAR (933,99 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %14 düşüşle 102,73 milyar ZAR (7,05 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Ekim ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %17,1 artışla 5,73 milyar ZAR (393,71 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk 10 ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %13,6 düşüşle 46,57 milyar ZAR (3,19 milyar $) seviyesinde yer aldı.