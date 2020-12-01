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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %14 düştü

Salı, 01 Aralık 2020 11:20:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Eylül ayına göre %24,1 artışla 13,60 milyar ZAR (883,86 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %14 düşüşle 102,73 milyar ZAR (6,67 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Ekim ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %17,1 artışla 5,73 milyar ZAR (372,28 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk 10 ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %13,6 düşüşle 46,58 milyar ZAR (3,03 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  G. Afrika  Güney Afrika  |  benzer haberler »


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