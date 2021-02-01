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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2020’de %11,3 düştü

Pazartesi, 01 Şubat 2021 11:41:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Kasım ayına göre %9,2 artışla 12,72 milyar ZAR (844,07 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın tamamında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %11,3 düşüşle 126,16 milyar ZAR (8,36 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Aralık ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %22,4 düşüşle 5,04 milyar ZAR (334,89 milyon $) olarak açıklanırken, 2020 yılında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %7,5 düşüşle 58,11 milyar ZAR (3,85 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: G. Afrika  Güney Afrika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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