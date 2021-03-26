Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Şubat ayında %4,8 arttı

Cuma, 26 Mart 2021 10:50:16 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Şubat ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Ocak ayına göre %4,8 ve yıllık bazda %27,3 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Ocak ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %7,1 ve yıllık %26,1 artış gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %3,4 ve yıllık bazda %13,3 artış kaydedildi. Ocak ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %1,1 düşerken, yıllık bazda %5,4 düşüş gösterdi.