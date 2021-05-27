Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Nisan ayında %3,8 arttı

Perşembe, 27 Mayıs 2021 14:19:53 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Nisan ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Mart ayına göre %3,8 ve yıllık bazda %26,1 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Mart ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %0,5 ve yıllık %13,1 artış gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %0,7 ve yıllık bazda %8 artış kaydedildi. Şubat ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %4,2 artarken, yıllık bazda değişim göstermedi.