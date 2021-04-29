Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Mart ayında %0,2 düştü

Perşembe, 29 Nisan 2021 13:51:55 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Mart ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Şubat ayına göre %0,2 düşüş ve yıllık bazda %24,6 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Şubat ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %1,3 ve yıllık %24,7 artış gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %2,9 ve yıllık bazda %14,5 artış kaydedildi. Şubat ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %2,1 düşerken, yıllık bazda %7,1 düşüş gösterdi.