﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Mart ayında %0,2 düştü

Perşembe, 29 Nisan 2021 13:51:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Mart ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Şubat ayına göre %0,2 düşüş ve yıllık bazda %24,6 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Şubat ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %1,3 ve yıllık %24,7 artış gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %2,9 ve yıllık bazda %14,5 artış kaydedildi. Şubat ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %2,1 düşerken, yıllık bazda %7,1 düşüş gösterdi.


Etiketler: Güney Afrika  G. Afrika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27  Nis

Tata Steel Thailand, artan talep nedeniyle yerel pazara odaklanacak
19  Nis

ArcelorMittal SA, Güney Afrika’daki çelik arzı sıkıntısını gidermeye odaklandı
15  Nis

MMK’nın çelik satışları iyileşen taleple ikinci çeyrekte artacak 
14  Nis

Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Şubat’ta aylık %24 arttı
12  Nis

Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Şubat ayında %24,6 düştü