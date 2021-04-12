Gujarat eyaletinde çelik ürünlerine yönelik yük konteyneri imalatı merkezi oluşturulması önerildi

Pazartesi, 12 Nisan 2021 12:32:59 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, yük konteynerine yönelik artan talepten ve henüz yerel yük konteyneri üretimi olmaması sebebiyle, Gujarat eyaletinde çelik ürünlerine yönelik yük konteyneri imalatı merkezi oluşturma planları yapıyor.

Bir hükümet yetkilisi, hükümetin yük konteyneri üretmeye yönelik halihazırda bir deneme projesine başladığını söyledi. Bu proje, özel yatırımcıların üretim merkezinde projeler yapması için bir örnek oluşturabilir. Hükümet, bölgede yük konteyneri üretim tesisleri oluşturulması için toplam 135 milyon $ yatırım gerekeceğini öngörüyor.

Küresel pazarda çelik ürünlerine yönelik yük konteyneri eksikliği yaşanmasının yanı sıra, Hindistan’da yerel yük konteyneri üretimi yapılmıyor ve Hindistan, bu ihtiyacını yılda tahmini 350.000 adetle tamamen Çin’den karşılıyor.

Gujarat eyaleti ve çevresinde bulunan üreticiler, yük konteyneri tesislerine yönelik hammadde gerekliliklerini karşılamak adına üretim kapasitelerini artırmak için teşvik edildi.

Hükümet ayrıca, konteyner üretiminde gerekli özel çelik kalitelerinin tedariki için ArcelorMittal dahil küresel çelik şirketleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Yerel çelik devi Jindal Steel and Power Limited da Paradip Port Trust ile iş birliği yaparak, Odisha eyaletinde çelik ürünlerine yönelik yük konteyneri tesisi oluşturma ihtimallerini değerlendiriyor.