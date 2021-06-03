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Grupo Simec Brezilya’daki tesisinin üretim kapasitesini iki katına çıkarmak için 300 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 03 Haziran 2021 11:04:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı çelik üreticisi Grupo Simec, Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinin aynı isimli şehrinde yer alan Pindamonhangaba tesisinin kapasitesini artırmak amacıyla 300 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin inşaat demiri ve filmaşin tesisindeki ham çelik üretim kapasitesinin 2023 yılına kadar 500.000 mt’dan 1 milyon mt’a çıkarılacağı ifade edildi. Pindamonhangaba belediyesi de şirketin 750 kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. Genişletme çalışmalarının bu yıl içerisinde başlaması bekleniyor.

Pindamonhangaba tesisini altı yıldır işleten Simec’in, Meksika’daki faaliyetleri dışında, Brezilya’nın Espirito Santa eyaletinde Cariacica tesisi ve Minas Gerais eyaletinde ise Itauna isimli tesislerini bulunuyor. Şirket, Cariacica tesisini 2018 yılında ArcelorMittal Brazil’den satın almıştı.


Etiketler: çelik üretimi  Brezilya  inşaat demiri  Güney Amerika  filmaşin  yatırım  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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