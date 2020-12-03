Gökhan Demiruz: Türkiye’ye uygulanan korumacılık tedbirlerinin iktisadi altyapısı yok

Perşembe, 03 Aralık 2020 15:11:01 (GMT+3) | İstanbul

15. SteelOrbis Çelik Konferansı – "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"ın son gününde yassı çelik, kaplamalı çelikler ve çelik boru sektöründe COVID-19 etkisi konulu panelde konuşan Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz, pandemiden dolayı Mart ve Nisan aylarında üretimin 1,2 milyon mt’dan 800.000 mt’a düştüğünü, son bir iki aydır ise talepteki toparlanmayla birlikte yılsonunda geçen yılki 13,5 milyon mt, tüketimde ise 15,5-16 milyon mt seviyelerinin yakalanacağını düşündüğünü söyledi.

Dünyada birkaç ülke hariç, ABD başta olmak üzere çoğu ülkede üretimde ciddi düşüş görüldüğüne dikkat çeken Demiruz, bu yüzden fiyatların çok yukarı çıktığını belirtti. YİSAD Başkanı, hurdada %25, cevherde %45, yassıda ise %30-40 hatta %50’ye varan fiyat artışları olduğunu, bu durumun devam edip etmeyeceğini ise talebin belirleyeceğini ifade etti. Diğer bir önemli konunun ise ABD ve AB’deki koruma önlemlerinde görülebilecek değişiklikler olduğunu belirten Demiruz, Türkiye’ye uygulanan korumacılık tedbirlerinin iktisadi altyapısı olmadığında mutabık olmak gerektiğinin altını çizdi. Demiruz, “Türkiye dışa bağımlı bir ülke, her yıl 10 milyon mt cevher, 20 milyon mt hurda ithalatı yapan bir ülkenin nihai mamulde dünyadaki fiyatları sarsacak kadar düşük seviyeden bir fiyat politikası yapması zaten mümkün değil,” şeklinde konuştu.

Katılımcılardan gelen bir soru üzerine, mevcut durumu 2008 krizi ile karşılaştıran Demiruz, “2008 yılında fiyatlar daha yukarı çıkarken, ciddi ithalat vardı, stoklar çok yukardaydı. Fiyatlar daha da yükselecek diye stok tutma telaşı vardı, şu an minimum stokla gidiliyor,” şeklinde konuştu.