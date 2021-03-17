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Goa hükümeti 24 Mart’ta bekleyen demir cevheri stoklarını ihaleyle satacak

Çarşamba, 17 Mart 2021 12:23:00 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın batı kıyısında yer alan Goa eyaletinin hükümeti 24 Mart 2021 tarihinde internet üzerinden bir ihale açarak bölge genelindeki madenlerde bekleyen 1,6 milyon mt demir cevherini satışa çıkaracak.

Yapılan açıklamada, zorunlu açık artırma yapılmadığı için lisansları yenilenmediğinden 2018 yılında yüksek mahkeme tarafından kapatılan Goa madenlerinde bekleyen tahmini 15 milyon mt demir cevheri olduğu belirtildi.

Bu zamana kadar bunun yaklaşık 12 milyon mt’u internet üzerinden açılan ihalelerle satıldı.

Hükümetin önceki ihalesinde 3 milyon mt demir cevheri teklif edilmişti ve alıcılardan çok talep gelmediği için bunun sadece 1,1 milyon mt’u satılmıştı.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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