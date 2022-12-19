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Goa eyaletindeki demir cevheri bloku için en yüksek teklifi Bandekar & Co verdi

Pazartesi, 19 Aralık 2022 11:49:18 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint demir cevheri madencisi Rajaram N S Bandekar and Company Limited, Goa hükümeti tarafından ihaleye koyulan dört demir cevheri blokundan biri olan Monte de Sirigao için en yüksek teklif veren şirket oldu.

Bandekar and Company, Yüksek Mahkeme maden bloklarının madencilere ihale yoluyla verilmemiş olması nedeniyle 2012 yılında Goa eyaletindeki tüm maden bloklarında üretimi yasaklamadan önce söz konusu madeni işletiyordu.

Diğer iki demir cevheri bloku Bicholim ve Sirigao Mayem ise en yüksek teklifi veren şirketler olan Vedanta Limited ve Salgaocar Shipping Company Limited’e verilmişti.

Dördüncü demir cevheri bloku Kalay’a yönelik ihalenin sonucu henüz açıklanmadı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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