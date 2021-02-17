Glencore, CSN’in demir cevheri biriminden 250 milyon $ değerinde hisse satın aldı

Çarşamba, 17 Şubat 2021 11:44:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Glencore, Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) şirketinin demir cevheri biriminden önemli oranda hisse satın aldı.

CSN, demir cevheri birimini halka arz ederek 5,2 milyar BRL (968,2 milyon $) gelir elde etti. Glencore ise 250 milyon $ (1,2 milyar BRL) ödeyerek CSN Mineração’nun halka arz ettiği hissenin %25’ini satın aldı.

Sonuç olarak Glencore, CSN Mineração’nun %3 hissesine sahip oldu. CSN Mineração şirketinin değeri 47,5 milyar BRL (8,8 milyar $) seviyesinde yer alıyor.

1$ = 5,37 BRL (16 Şubat)