GFG’nin Avustralya’daki çelik tesisleri kapanma riskiyle karşı karşıya

Cuma, 09 Nisan 2021 16:45:13 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, ABD merkezli finansal hizmetler grubu Citigroup’un bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Citibank, İsviçre merkezli Credit Suisse adına, İngiltere merkezli küresel endüstri lideri GFG Alliance’ın Avustralya Whyalla’da bulunan OneSteel Manufacturing ve Güney Galler’deki Tahmoor Coal tesislerine yönelik ödeme aczi için Avustralya mahkemesine başvuruda bulundu.

Credit Suisse, iflas eden İngiltere merkezli finansal hizmetler şirketi Greensill Capital aracılığıyla GFG’ye dolaylı olarak finansman sağladığını iddia etti. Aksine, GFG Alliance’ın sahibi Sanjeev Gupta, işletmelerin Credit Suisse’den herhangi bir finansman almadığını ve Whyalla tesisinin kapatılmasının 1.000 kişiden fazla istihdamı riske atacağını belirtti.

GFG Alliance, önceki sahibi Avustralya merkezli Arrium’un iflas etmesinin ardından 2017 yılında Whyalla çelik tesisini satın aldı. Satın alma anlaşmasına göre, Avustralya hükümeti tesisin yenilenmesi için şirkete 50 milyon $ kredi verecekti, ancak hükümet, şirketin bu parayı borcunu ödemek için kullanmamasını şart koştu.

Sanjeev Gupta, “Avustralya’daki tesislerimiz, yaptığımız operasyonel iyileştirmeler ile güçlü çelik ve demir cevheri piyasalarıyla desteklenerek iyi performans gösteriyor ve pozitif nakit akışı sağlıyor,” dedi ve “Değişime hazırım. GFG Alliance da öyle. Faaliyetlerimizi finanse etmek için kullandığımız yöntemin gözden geçirilmesi gerektiğini biliyoruz,” diye ekledi.

İngiltere hükümeti şirketin 170 milyon £’luk mali destek talebini reddetmişti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel’in İngiltere’deki bazı çelik birimleri aralıklı olarak faaliyet gösteriyordu, yakın zamanda İngiltere’nin kuzeyinde bulunan Rotherham tesisinde üretim kısmen yeniden başladı.