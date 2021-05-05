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GFG Avustralya’daki çelik tesisleri için yeni finansman buldu

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 11:29:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, İngiltere merkezli küresel endüstri lideri GFG Alliance, Liberty Primary Metals Australia (LPMA) ile yapacağı 430 milyon $’lık yeni bir finansman anlaşmasıyla Avustralya’da bulunan Whyalla ve Tahmoor Coal tesislerini kurtaracak.

Anlaşma, iflas eden İngiltere merkezli finansal hizmetler şirketi Greensill Capital’in yerini alacak. GFG, “Yeni finansman, Greensill’e olan borcun tamamını ödemek ve Whyalla’daki entegre madencilik ile çelik birimini ve Tahmoor’daki koklaşabilir taş kömürü madenini işleten LPMA’nın işletme sermayesini sağlamak için yeterli,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçen ay, İngiltere merkezli Citibank, GFG Alliance’ın Avustralya’daki tesislerine yönelik ödeme aczi için Avustralya mahkemesine başvuruda bulunmuştu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, GFG 6 Mayıs’ta Avustralya’daki operasyonlarını NSW Yüksek Mahkemesinde savunacak.

GFG Alliance’ın açıklamasına göre, şirketin Avrupa ve Avustralya’daki işletmelerinin çoğu iyi bir performans sergiliyor ve yapılan operasyonel iyileştirmeler ile güçlü çelik ve demir cevheri piyasalarının desteğiyle pozitif nakit akışı getiriyor.


Etiketler: Okyanusya  GFG Alliance  Avustralya  |  benzer haberler »


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