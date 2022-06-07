Gestamp Japonya’da yeni sıcak presleme hattıyla otomotiv sektörünün ihtiyacını karşılayacak

Salı, 07 Haziran 2022 11:32:16 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli otomotiv parçası üreticisi Gestamp, bağlı kuruluşu Gestamp Hotstamping Japan’ın Matsusaka tesisinde yeni bir sıcak presleme hattı inşa ederek ülkedeki faaliyetlerini genişletmeye karar verdiğini açıkladı. Proje Haziran ayının ortasında başlayacak ve önümüzdeki yılın Haziran ayında tamamlanacak.

Yeni hat Japon otomobil üreticilerinin artan parça talebini karşılayacak. Büyük bir pres ile çevre dostu bir elektrik ark ocağını birleştiren sıcak presleme hattı, Gestamp Hotstamping Japan’ın otomotiv üreticilerine tek parça, yüksek mukavemetli, hafif parçalar tedarik etmesini sağlayacak. Söz konusu hat aynı zamanda Japonya otomotiv sektörünün elektrikli otomobillere geçişinin hızlanmasına katkıda bulunacak.