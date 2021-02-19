Gerdau’nun Perulu bağlı kuruluşunun kârı 2020’nin dördüncü çeyreğinde arttı

Cuma, 19 Şubat 2021 11:51:37 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya merkezli Gerdau’ya bağlı Perulu entegre çelik üreticisi Siderperu’nun 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki net karı, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %136,9 artarak 35,4 milyon PEN (9,6 milyon $) oldu.

Dördüncü çeyrekte şirketin net geliri yıllık bazda %25,4 artarak 514 milyon PEN (140,6 milyon $) olarak kaydedildi. Siderperu bu artışı, ülkedeki karantina dolayısıyla faaliyetlerin 70 gün askıya alınmasına rağmen, Covid-19 sonrası güçlü olan talebe bağladı.

2020 yılının dördüncü çeyreğinde, Siderperu’nun brüt kâr marjı 2019 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen %9,9’a kıyasla %22,4’e yükseldi. Şirketin gayrisafi kârı ise yıllık %184,9 artışla 115 milyon PEN (31,7 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

1$ = 3,65 PEN (18 Şubat)