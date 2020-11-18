Gerdau Diaco 2020’de üretim ve satışlarında düşüş bekliyor

Çarşamba, 18 Kasım 2020 10:06:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya merkezli entegre çelik üreticisi Gerdau ile Putney Capital Management’ın ortak girişimi olan Kolombiya merkezli çelik üreticisi Gerdau Diaco, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı için üretim ve satış sonuçlarında düşüş bekliyor.

Gerdau Diaco CEO’su Jefferson Marko, üretimin yıllık bazda %20 ve satışların da yıllık bazda %23 düşmesinin beklendiğini söyledi. Marko, yerel inşaat piyasasında, bu yılın dördüncü çeyreğinde sürmesi beklenen bir iyileşme yaşandığını belirtti.

Jefferson Marko, “İnşaat sektörünün yeniden faaliyete geçmesi, birçok oyuncunun dahil olmasını ve büyük bir tedarik zinciri oluşmasını sağlıyor: ulaşım, çelik tedariki, çimento ve diğer ürünler,” şeklinde konuştu.

Marko, belirli sayılar açıklamadan, Gerdau Diaco’nun “Covid-19 öncesi” seviyelerde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Jefferson Marko, “Müşterilerimiz için ürünleri hazır bulundurmak adına tam kapasiteyle üretim yapıyoruz. Ancak bu konuda, 2019’a kıyasla yaklaşık %30 düşüş gösteren elektrik üretimi ve hurda piyasasına bağlı bir şekilde faaliyet gösteriyoruz,” ifadelerini kullandı.