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Gerdau Brezilya’daki sıcak sac ve yapısal profil kapasite genişletme projesine 500 milyon $ yatırım yapacak

Cuma, 06 Ağustos 2021 11:50:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, Minas Gerais eyaletinin aynı isimli şehrinde yer alan Ouro Branco tesisinde bulunan sıcak sac ile yapısal profil haddehanelerinin üretim kapasitelerini artırmak amacıyla 500 milyon $ kombine yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket, sıcak sac haddeleme hattına 200 milyon $, yapısal profil hattına ise 300 milyon $ yatırım yapmayı bekliyor.

Gerdau’nun CEO’su Gustavo Werneck, Ouro Branco’daki sıcak sac haddehanesinin “bir süredir tam kapasite” faaliyet gösterdiğini söyledi. Werneck, şirketin distribütörlük faaliyetlerini yürüten Gerdau Comercial’in stok fazlasını dağıtarak şirketin kârlılığını artırdığını belirtti.

Şirket, Ouro Branco tesisinde, yıllık 250.000 mt üretim kapasitesi olan yeni bir sıcak sac haddehanesi inşa etmeyi planlıyor. Kapasite artırımıyla birlikte, Gerdau’nun toplam sıcak sac üretim kapasitesi yıllık 1,1 milyon mt’a çıkacak.

Söz konusu tesiste inşa edilmesi planlanan, yıllık 500.000 mt üretim kapasiteli yeni yapısal profil haddehanesiyle birlikte toplam yapısal profil üretim kapasitesinin 1,1 milyon mt olması bekleniyor.


Etiketler: Güney Amerika  yatırım  profil  sıcak haddelenmiş  Brezilya  uzun ürünler  çelik üretimi  yassı ürünler  Gerdau  |  benzer haberler »


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