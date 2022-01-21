Gerdau 36 milyon $ yatırım yapmayı planladığı Riograndense tesisinde üretime ara verecek

Cuma, 21 Ocak 2022 10:07:56 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, çelikhanesinde 200 milyon BRL (36,9 milyon $) yatırımla onarım ve yenileme çalışmaları yapmayı planladığı Riograndense tesisinde üretime ara vereceğini duyurdu.

Şubat ayında söz konusu tesiste üretime ara vereceğini belirten şirket, 2023 yılının başında faaliyetlerine yeniden başlamayı beklediğini belirtti. Gerdau, diğer tesislerinde üretilen yarı mamullerle haddeleme faaliyetlerinin dengelenmesine bağlı olarak müşterilerinin bu durumdan olumsuz etkilenmeyeceğini de ekledi.

Riograndense tesisi yıllık 450.000 mt ham çelik üretirken, inşaat demiri, filmaşin, çubuk, çekme tel ve çivinin dahil olduğu nihai mamul üretimi yıllık 495.000 mt seviyelerinde yer alıyor.