Gerdau 177,3 milyon $ değerindeki vergi davasını kazandı

Pazartesi, 23 Kasım 2020 10:50:02 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau,952 milyon BRL (177,3 milyon $) değerindeki vergi anlaşmazlığı davasını kazandığını açıkladı.

Gerdau, bağlı kuruluşlarından olan Gerdau Açominas’ın bu yıl 18 Kasım tarihinde 177,3 milyon $ değerinde Cofins vergisi indirimine tabi tutulduğunu söyledi.

Gerdau, Gerdau Açominas’ın söz konusu vergi indirimini edinmesinin beş yıl sürebileceğini belirtti. Brezilya gelir servisi Receita Federal, Gerdau’ya borçlu olunan vergi indirimini hesaplamalı.

Cofins vergisi, şirketlerin gelir yüzdesine göre hesaplanan bir federal vergi. Bu vergi, Brezilya’nın sosyal güvenlik sigortasına kaynak sağlıyor.